Fundação Cultural divulga link de inscrição para o Encontro de Colecionadores

Os colecionadores de Campo Mourão poderão se inscrever através de um link para participar do I Encontro de Colecionadores, promovido pela Fundação Cultural de Campo Mourão, no dia 20 de novembro. O evento será realizado no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, a partir das 8 horas. Poderão participar colecionadores de moedas, cédulas, discos, miniaturas, cartões telefônicos, cartões postais, chaveiros, medalhas, chaveiros e outros.

Segundo o diretor presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão, Roberto Cardoso, “a realização do encontro foi um pedido dos colecionadores da nossa cidade à coordenação do Museu para que fossem exibidas as coleções. A nossa expectativa que a ação possa atrair o maior número possível de colecionadores, já que é um hobby que envolve a família”, explica.

Para participar do evento,o colecionador deverá fazer a inscrição pela internet, através desse link: https://forms.gle/Q6SSvkBJwMPzX4j3A