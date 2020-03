Colisão faz caminhonete tombar na PR 487

Uma colisão entre uma camioneta Chevrolet S10, com placas de Campo Mourão e um VW/Gol, placas de Luiziana, foi registrado por volta das 21h deste domingo, na rodovia PR 487, na curva de Usina Mourão.

De acordo com as informações, o Gol seguia sentido Campo Mourão a Luiziana, e a caminhonete na direção contrária. Ao fazer a curva, o condutor do Gol, de 69 anos, teria avançado um pouco para a pista contrária e atingido a caminhonete.

Com o impacto, a S10 tombou. Nela viajava um casal, de 58 anos (o motorista) e a mulher de 55 anos. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ferido.

Equipes do Siate e Samu foram ao local, mas os três envolvidos no acidente não precisaram de atendimento. A Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada para fazer o levantamento da ocorrência.