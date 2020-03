Goleadas marcam 2ª rodada da Copa Comcam

A segunda rodada da 3ª Copa Comcam Sicredi, neste domingo (8), foi marcada por goleadas na região da Comcam e um grande número de gols: 31 ao todo, média de 3,8 gols por jogo. As goleadas foram: Luiziana 5 x 1 Barbosa Ferraz e Fênix 7 x 1 Iretama. Os dois times derrotaram seus adversários jogando em casa. Apenas o jogo entre Farol e Engenheiro Beltrão não teve gols, ficando no zero a zero.

Os demais resultados deste domingo são: Moreira Sales 0 x 2 Ubiratã; Campo Mourão 2 x 2 Roncador; Corumbataí 2 x 2 Araruna; Peabiru 1 x 2 Goioerê; Boa esperança 3 x 4 Terra Boa; e Engenheiro Beltrão 0 X 0 Farol. O prefeito de Iretama, Wilson Carlos de Assis, que foi a Fênix de ônibus com os atletas para assistir a partida lamentou a derrota. “Foi uma goleada, mas nossos atletas não podem desanimar”, falou ele, que está participando pela primeira vez do campeonato.

O prefeito, elogiou o transporte dos atletas, que está sendo feito pela Viação Garcia, um dos patrocinadores da Copa. “Transporte de primeira qualidade, muito conforto e segurança a toda a equipe, e menos custos aos municípios. Se fosse para as prefeituras bancarem o transporte seria muito mais difícil e o conforto não seria igual”, falou, ao comentar que a Copa Comcam/Sicredi tem o poder de resgatar o futebol amador na região.

Classificação

A classificação é a seguinte: Grupo A: Luiziana lidera a ponta da tabela com 6 pontos, Fênix aparece em 2º; Barbosa Ferraz (3º) e Iretama (4º). Grupo B: 1º Ubiratã com 3 pontos; Moreira Sales (2º); Goioerê (3º); e Peabiru (4º). Grupo C: Engenheiro Beltrão (1º, com 3 pontos); Farol (2º); Terra Boa (3º); e Boa Esperança (4º). E Grupo D: Araruna (1º, com 4 pontos); Corumbataí do Sul (2º); Campo Mourão (3º); e Roncador (4º).

PLACAR GERAL

Luiziana 5 x 1 Barbosa Ferraz

Moreira Sales 0 x 2 Ubiratã

Campo Mourão 2 x 2 Roncador

Corumbataí do Sul 2 x 2 Araruna

Peabiru 1 x 2 Goioerê

Boa esperança 3 x 4 Terra Boa

Engenheiro Beltrão 0 X 0 Farol

Fênix 7 x 1 Iretama