Colisão envolve dois veículos no Lar Paraná

Em mais um acidente automobilístico na noite deste domingo, um veículo VW/Gol acabou invadindo a preferencial e batendo em um GM/Astra, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu na avenida Manoel Nogueira, esquina com a rua Tarumã, na região do Lar Paraná. Após a colisão, o motorista do Gol saiu do local, enquanto seus familiares e o motorista do Astra começaram a discutir.

Não houve feridos no acidente, apenas danos materiais, mas por conta do desentendimento entre os envolvidos, a Polícia Militar foi acionada para apaziguar a situação. Os veículos tiveram danos de média monta.