Colisão entre veículos deixa idosa ferida em Campo Mourão

Uma idosa de 67 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo dois veículos na tarde desta terça-feira (5), em Campo Mourão. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Coelho Júnior com a rua Mato Grosso.

De acordo com informações apuradas no local, a idosa conduzia um Ford Fiesta e trafegava pela rua Mato Grosso. Ao chegar ao cruzamento, acabou sendo atingida por um Corsa Classic, conduzido por outra mulher, que teria avançado a via preferencial.

Com o impacto da colisão, o veículo da idosa rodou na pista. Apesar de estar usando o cinto de segurança, ela sentia fortes dores na região do tórax e da clavícula, possivelmente causadas pela pressão do cinto no momento do impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros atendimentos no local e a encaminhou estabilizada para uma unidade hospitalar.

A condutora do Corsa também precisou ser atendida pelas equipes de resgate, pois ficou em estado de choque após o acidente. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e orientar as envolvidas.