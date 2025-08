Adolescente é baleado em tentativa de homicídio no Lar Paraná

Um adolescente ficou ferido após ser atingido por disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (5), na rua Higienópolis, no Lar Paraná, em Campo Mourão.

Segundo informações preliminares, o jovem estava na frente da residência de um amigo, acompanhado de outros adolescentes, quando todos entraram para dentro da casa. Nesse momento, uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou e os suspeitos efetuaram vários disparos contra o grupo.

A vítima, que não seria o alvo dos atiradores, foi atingida por três tiros — no braço, no ombro e em uma das mãos. O adolescente foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

A principal suspeita é de que o alvo seria outro adolescente, morador da casa onde o grupo estava reunido.

No local do crime, a Polícia Militar encontrou cápsulas deflagradas de pistola, possivelmente calibre 9mm. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas e realizam os trabalhos de perícia e investigação, na tentativa de identificar e localizar os autores da tentativa de homicídio.

A motivação do crime ainda está sendo apurada.