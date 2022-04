Colisão entre três veículos deixa quatro feridos no centro de CM

A avenida Jorge Walter foi palco de mais um acidente nesta quarta-feira, 13, na área central de Campo Mourão. Após um motociclista morrer ontem à noite na mesma via, quando a condutora de um Ford Ka cruzou a rua Mato Grosso, atingindo a vítima em cheio, desta vez a colisão envolveu três automóveis no cruzamento com a rua Araruna.

A batida foi provocada pelo motorista de um GM/Astra, que trafegava pela rua Araruna, sentido ao hospital Santa Casa. Por acreditar que estava na preferencial, ele atravessou a Jorge Walter, batendo em cheio em um GM/Corsa.

Com o impacto, o Corsa ainda bateu em uma caminhoneta Amarok, que seguia pela rua Araruna, sentido ao centro da cidade. Siate e Samu foram acionados para atender três pessoas feridas que viajavam no Corsa, uma delas com ferimentos graves.

O motorista do Astra também ficou ferido e precisou de atendimento médico. Todos foram encaminhados ao hospitais Pronto Socorro e Santa Casa, enquanto o Corsa e o Astra tiveram danos de grande monta. A Polícia Militar esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.