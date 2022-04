Agrinho vai premiar alunos e professores da rede estadual com mais de mil smartphones

O tradicional concurso estudantil Agrinho tem novidades para alunos e professores da rede estadual de ensino em 2022. Ao todo, o Concurso Redação Paraná Nota 10 – Agrinho vai distribuir até 1.344 smartphones em prêmios para os estudantes com as melhores redações de cada série e de cada Núcleo Regional de Educação e seus respectivos professores. Os detalhes da edição deste ano foram apresentados em live realizada nesta terça-feira (12).

O concurso é promovido pelo Sistema Federação da Agricultura do Paraná (Faep) e Serviço Nacional da Agricultura (Senar-PR), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. O tema deste ano é Sustentabilidade ambiental.

“A gente quer fazer o maior Agrinho da história, em um concurso com muita capilaridade. Os alunos do 6º ano só vão concorrer com o 6º ano e assim por diante, ou seja, cada um vai concorrer dentro do seu nível de estudo, com chances iguais para todos”, explicou o secretário da Educação, Renato Feder. Além dos celulares, também serão entregues certificados para todos os estudantes que fizerem redações “nota 10” ou a melhor de cada escola, mesmo que o texto não seja nota 10.

Assim como no ano passado, o concurso para os estudantes da rede pública estadual será realizado por meio da plataforma Redação Paraná, ferramenta com inteligência artificial desenvolvida pela Secretaria da Educação para auxiliar as atividades de produção textual.

“O Agrinho tem sido uma forma de ajudar os professores a implantar o ensino transversal em suas aulas, para torná-las mais interessantes para os alunos”, disse o presidente do Sistema Faep, Ágide Meneguette. Segundo ele, a parceria estreita da Faep com o Governo do Estado, que já dura 27 anos, garante avanço contínuo ao concurso, que abrange todas as escolas públicas do ensino básico e se constitui ponto importante para o aprimoramento dos alunos.

COMO SERÁ

O concurso Redação Paraná Nota 10 – Agrinho terá três categorias com diferentes gêneros narrativos: conto para os 6º e 7º anos; artigo de opinião para os 8º e 9º anos do ensino fundamental; e texto dissertativo-argumentativo para as séries do ensino médio.

Dentro do tema Sustentabilidade Ambiental, os professores vão abordar questões como resíduos orgânicos, sustentabilidade e educação, empresas e sustentabilidade, sustentabilidade no século 21, economia e meio ambiente, arquitetura sustentável, as empresas mais verdes, áreas de proteção que estão abandonadas, projetos de conservação ambiental, ecossistemas: importância da preservação, agricultura sustentável e agricultura alternativa.

O período de participação começa em 26 de abril e vai até 24 de junho, diretamente na plataforma Redação Paraná, na aba especial do concurso “Redação Paraná Nota 10 – Agrinho 2022”. Não há limites de participação por estudante, desde que as redações respeitem a categoria e o tema, e possuam conteúdos diferentes. A redação deverá conter no mínimo 150 e no máximo 300 palavras.

SELEÇÃO

Cada professor fará uma seleção dos melhores textos de seus alunos e uma banca composta por três docentes em cada escola selecionará uma redação (a melhor) por série. Após essa etapa, uma banca em cada um dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) vai eleger as seis melhores redações de cada série. Por fim, os textos finalistas seguem para uma comissão avaliadora indicada pelo Senar-PR, que escolherá as três melhores redações por série de cada NRE.

PREMIAÇÃO

Serão premiados, com um smartphone cada, os estudantes autores das redações classificadas em 1º, 2º e 3º lugares em suas séries, nos seus respectivos NREs, além de seus professores de Língua Portuguesa (a premiação para os docentes não é acumulativa). O resultado será divulgado em edital no site do programa www.agrinho.com.br e da Secretaria da Educação em setembro. A cerimônia de premiação acontecerá em novembro, em Curitiba, em local e data a serem definidos e divulgados pelo Senar-PR.

AGRINHO

Iniciativa de responsabilidade social do Sistema Faep/Senar-PR, o Programa Agrinho existe há 27 anos em parceria com o Governo do Estado. O concurso faz parte do programa, que também envolve a disponibilização de materiais didáticos e capacitações de professores. Além do clássico concurso de redação, o Agrinho 2022 também terá concursos específicos de robótica e programação a serem divulgados em breve.

