Colisão entre motos deixa adolescente ferido e inconsciente

Mais um grave acidente entre duas motocicletas foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, em Campo Mourão. A batida, que ocorreu no cruzamento das ruas Souza Naves com Carlos Boenig (jardim Albuquerque), envolveu duas Hondas Biz, uma delas conduzida por um adolescente de 17 anos.

Com a queda do impacto, ele ficou inconsciente e precisou do atendimento médico do Samu. O condutor da outra Honda Biz, de 33 anos, também sofreu vários ferimentos e suspeita de fratura.

Além do Siate, duas ambulâncias do Samu foram mobilizadas no local do acidente. O adolescente só recobrou os sentidos após receber os primeiros atendimentos na ambulância do Samu.

Os dois motociclistas foram encaminhados ao hospital. A Polícia Militar também foi acionada para apurar qual dos dois teria invadido a preferencial.