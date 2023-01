Casal morador na área rural de Iretama é vítima de assalto

Um casal morador na área rural de Iretama foi vítima de assalto na manhã dessa quinta-feira, 26. A Polícia Militar foi informada sobre o roubo pelo filho das vítimas.

No sítio onde ocorreu o crime, os policiais conversaram com o casal. Eles relataram que dois homens apareceram repentinamente na propriedade rural e agrediram fisicamente o morador.

Para tentar se defender, o homem sacou um revólver calibre 32, porém os criminosos conseguiram pegar a arma da vítima e empreenderam fuga, assim que a esposa dele começou a gritar pedindo socorro.

O casal disse que os autores são dois jovens de cor branca com diversas tatuagens nos braços. Os policiais realizaram patrulhamento pelas estradas rurais e perímetro urbano do município de Iretama, no entanto não obtiveram êxito em localizar os acusados.