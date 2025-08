Colisão entre moto e bicicleta deixa dois feridos em Campo Mourão

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (2), no jardim Aeroporto, em Campo Mourão. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Bronislau Wronski e Belim Carolo.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela rua Bronislau quando foi surpreendido por um ciclista adolescente, de aproximadamente 14 a 15 anos, que cruzava a via pela rua Belim Carolo. A batida foi inevitável.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao chão. O motociclista sofreu uma fratura na perna direita e o ciclista também teve ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas a hospitais da cidade para avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar esteve no local e constatou que o motociclista não possuía habilitação. Antes da chegada da equipe policial e da imprensa, a mãe do condutor esteve no local e retirou a motocicleta.