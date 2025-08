Campo Mourão em movimento: Terceira etapa da Copa União agita o Kartódromo neste domingo

O Kartódromo Municipal Horácio Amaral recebe neste domingo, 3 de agosto, a terceira etapa da Copa União de Kart, competição avalizada pela Federação Paranaense da modalidade e que reúne pilotos de toda a região.

Serão quatro categorias em disputa. Na categoria F4 Graduados, que tem motores sorteados entre os participantes garantindo a equidade de potência, a liderança da competição até o momento é do piloto João Vitor de Souza, com 53 pontos, seguido bem de perto por Gabriel Martins com 51 e Eloisa Cheffer com 48. Já na F4 Sênior, que também tem motores sorteados, a liderança da competição é do piloto Marcos Montans, com 54 pontos. Em segundo está Igor Ribeiro com 48 pontos e em terceiro Fermino Florão com 43.

A disputa também tem emoção nos motores dois tempos e para as jovens promessas. Na Sprinter 2 tempos, a liderança também está com o piloto Marcos Montans, com 46 pontos, empatado com o piloto Newton Toy. Em terceiro está Gustavo Neves com 36 pontos. Já para os cadetes, que estão iniciando as disputas no kart, a disputa pela liderança está empatada entre os pilotos Enzo Fuzzeti e Joaquim Montans, com 54 pontos cada.

“Estamos esperando grandes disputas e muita emoção. O público está convidado para ver os pilotos duelando pela vitória” disse o Presidente da Akartcam, Junior Cheffer, que lembrou que a entrada para o público é gratuita. As competições iniciam no domingo, a partir das 9h, com as tomadas de tempo que servem para definir os grids de largada das categorias.