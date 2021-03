Colisão entre Gol e caminhonete deixa motorista ferido, em Campo Mourão

Um acidente ocorrido por volta das 10h30 desta quarta-feira, no cruzamento da rua Airton Albuquerque com a Armelindo Trombini, no Jardim Albuquerque, deixou o motorista de um VW/Gol com ferimentos moderados.

Ele dirigia pela avenida Armelindo Trombini, quando foi surpreendido por uma caminhonete Mitsubishi Triton, placas Mercosul (Campo Mourão), que atravessou na sua frente. Com o impacto, o motorista do Gol, placas de Barbosa Ferraz, ficou prensado dentro do carro.

Reclamando de muitas dores no pescoço, ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O motorista da caminhonete, de 42 anos, que transitava pela rua Airton Albuquerque, disse que passou mal ao volante e não conseguiu parar no cruzamento. Ele não se feriu.

O sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros, alerta para que as pessoas redobrem os cuidados ao dirigir, principalmente nesse momento de pandemia, em que os hospitais estão sem vaga para atender o grande número de pacientes com a covid-19.

“Se puder evitar a circulação é melhor, mas se sair que obedeça a sinalização de trânsito para evitar os acidentes. Os hospitais estão lotados e sem vaga nem mesmo para pacientes com a covid”, alertou o sargento.