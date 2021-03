Valdomiro Saldanha é vencido pelo câncer

Lutando contra o câncer há cerca de dois anos e meio, Valdomiro Saldanha Santos Junior, 31 anos, acabou não resistindo e morreu na madrugada desta quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Valdomiro era casado com Andressa Ariane Oliveira, com quem teve dois filhos, um menino de seis anos e uma menina de dois. Andressa disse que o corpo será transladado para Campo Mourão e o velório começa às 8h desta quinta-feira. Por conta da pandemia do coronavírus, o enterro acontece ainda no período da manhã, às 11h.

Valdomiro foi diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (um tipo de câncer), em 2018. Após iniciar o tratamento no Instituto do Câncer em Campo Mourão, precisou ser transferido ao Hospital do Câncer de Maringá, onde iniciou o tratamento de quimioterapia no dia 13 de agosto de 2018.

“Depois ele precisou ser transferido para Curitiba, aonde fez quimioterapia, e no 6 de maio do ano passado fez o transplante de medula. Em setembro a Leucemia voltou, e espalhou pelo Sistema Nervoso, aonde o mesmo passou por transfusão de sangue, e por quimioterapia”, relatou a esposa.

Andressa disse que o esposo aguardava transfusão de sangue e plaquetas, mas acabou falecendo antes. Nos últimos dias, segundo ela, o companheiro perdeu muito peso e estava muito debilitado. Para ajudar no tratamento, amigos e parentes criaram uma rede de solidariedade no ano passado.