Colisão entre duas motocicletas deixa três feridos, entre eles mãe e filha

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas — entre elas, mãe e filha — na manhã desta sexta-feira (31), em Campo Mourão. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida das Torres com a rua Laurindo Borges.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de uma motocicleta Ject 50cc, que seguia pela rua Vani Borges de Macedo, no sentido ao conjunto Fortunato Perdoncini, teria avançado a via preferencial, momento em que foi atingido por uma motocicleta Sundow, conduzida por uma mulher de aproximadamente 40 anos, que transportava sua filha na garupa.

Com o impacto, os três ocupantes foram arremessados ao solo e sofreram várias escoriações e contusões. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimento às vítimas no local, realizando os primeiros socorros e encaminhando-as a unidades hospitalares da cidade.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e orientar o trânsito na região durante o atendimento.

O caso reforça uma preocupação recorrente em Campo Mourão: o avanço de preferenciais continua sendo uma das principais causas de acidentes, provocando ferimentos e prejuízos graves a condutores e pedestres.