MPPR denuncia 27 pessoas por integrarem organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e homicídios em Campo Mourão

O Ministério Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, ofereceu denúncia criminal contra 27 pessoas investigadas por integrarem organização criminosa que exercia o domínio do tráfico de drogas na região leste da cidade.

Apurações demonstraram que o grupo criminoso operava a partir de estruturada divisão de tarefas, com a existência de núcleos de logística, de apoio financeiro, operacional (executores de homicídio), e até jurídico, por meio da participação de advogados que, em desvio da atuação profissional, teriam praticado crimes de coação de testemunhas, fraude processual e comércio de munições.