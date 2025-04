Colisão entre duas motocicletas deixa deixa condutor ferido

Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo duas motocicletas no cruzamento da avenida José Wierzchon, com a rua dos Colonizadores, no Jardim Albuquerque, em Campo Mourão. A colisão foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (23).

Segundo as informações, uma motocicleta modelo Intruder descia pela rua dos Colonizadores quando, ao chegar no cruzamento com a avenida José Wierzchon, o condutor teria avançado a via preferencial, provocando a batida com outra moto que seguia pela avenida.

Com o impacto, o condutor da moto que estava na avenida caiu sobre o asfalto e teve ferimentos sendo necessário atendimento médico. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

Já o condutor da Intruder, um homem de aproximadamente 60 anos, sofreu apenas contusões e escoriações leves, sem necessidade de encaminhamento hospitalar. A Polícia Militar esteve no local e acompanhou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.