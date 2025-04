11º BPM comemora 48 anos com solenidade no Teatro Municipal

O 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão celebrou na manhã desta quarta-feira, 23, seus 48 anos com uma solenidade marcante, realizada no Teatro Municipal.

O evento reuniu autoridades locais, regionais e contou com a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Paulo Henrique Semmer.

Durante a solenidade, foram entregues medalhas de reconhecimento a policiais militares e representantes da sociedade civil. Civis e militares receberam a Medalha Sentinela do Centro-Oeste, honraria concedida àqueles que prestam relevantes serviços à segurança pública da região.

Aos policiais militares foram concedidas ainda as medalhas de ouro, sangue e bronze, como forma de reconhecimento pelo tempo de serviço e dedicação à corporação.

A cerimônia destacou a importância histórica e social do 11º BPM na região, reafirmando o compromisso da unidade com a segurança e o bem-estar da população. Com quase meio século de atuação, o Batalhão reforça diariamente seu papel de sentinela do centro-oeste paranaense, com bravura, disciplina e espírito de missão.