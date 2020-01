Colisão entre dois veículos deixa criança ferida

Em mais um acidente de trânsito registrado neste domingo, em Campo Mourão, uma criança de cinco anos ficou ferida, mas sem gravidade. O menor não estaria usando o assento de elevação exigido pelo Código Brasileiro de Trânsito para a idade dele.

O veículo VW/Gol, com placas de Campo Mourão, era dirigido pela mãe da criança, que estava acompanhada também de outro menor, de 11 anos, que não se feriu. A mulher também saiu ilesa.

O veículo Gol seguia pela rua Curiango, quando foi atingido por uma Saveiro, placas de Campo Mourão, dirigida por um rapaz de 23 anos, que trafegava pela rua Pavan, no conjunto Cohapar. O acidente ocorreu por volta das 18h.

De acordo com as informações, o motorista da Saveiro invadiu a preferencial, batendo na lateral do Gol. Ele não tem habilitação e estava acompanhado de outro rapaz de 20 anos. Nenhum deles se feriu.

Como havia informação de que havia pessoas encarceradas no veículo Gol, o Corpo de Bombeiros foi acionado com o caminhão, mas ninguém ficou preso às ferragens. O Samu prestou atendimento à criança ferida. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência.