Motorista perde controle e bate em árvore no jardim Santa Nilce

O motorista de um veículo Fiat Fiorino bateu em uma árvore, após perder o controle da direção, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 17h de hoje, no cruzamento da rua dos Crisântemos com a rua Porto Velho, no jardim Santa Nilce II.

De acordo com as informações, o motorista descia a rua dos Crisântemos e perdeu o controle da direção ao acessar a rua Porto Velho, batendo em cheio em uma árvore.

O Samu foi acionado para fazer o resgate e encaminhar a vítima ao hospital. A Polícia Militar também esteve no local e constatou sinais de embriaguez no condutor, que não portava documentos.

Após o acidente, alguns jovens teriam furtado peças e a bateria do automóvel. A Polícia Militar fez diligências, mas não localizou os suspeitos. Por estar com pendências na documentação junto ao Detran, o veículo foi apreendido pela PM.