Colisão entre dois veículos deixa condutoras feridas

Duas mulheres ficaram feridas após acidente envolvendo os veículos que ambas dirigiam. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira, na rua Pitanga, entre as avenidas Capitão Indio Bandeira e Manoel Mendes de Camargo, próximo à agência do INSS.

A batida envolveu um Nissan Kicks e um GM/Onix. Segundo as informações, a motorista do Onix saia do estacionamento quando a condutora do Nissan Kicks, que trafegava pela rua Pitanga, acabou atingindo a traseira de seu automóvel.

Com o impacto, o Onix chegou a subir a calçada e ainda bateu em um coqueiro, causando danos na parte frontal e traseira do veículo. Já o Nissan Kicks teve danos de grande monta na parte frontal.

As duas condutoras tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelas equipes do Siate e Samu. A motorista do Nissan, por estar grávida inspirava maior cuidado e foi encaminhada para a Santa Casa.