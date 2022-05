Vigilância Sanitária notifica comércio sobre proibição de cigarros eletrônicos

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde já notificou mais de 80 estabelecimentos comerciais acerca da proibição da comercialização de cigarro eletrônico. O intuito é dar ciência sobre a legislação que não permite o comércio desse tipo de produto. “A fiscalização será intensificada e aqueles que persistirem serão multados”, explica a gerente da Vigilância em Saúde, Cristina Villar.

Com venda proibida no Brasil desde 2009, especialistas alertam para complicações cardiovasculares e pulmonares dos cigarros eletrônicos. Consumidos principalmente por jovens, podem ser porta de entrada para o tabagismo e colocar em xeque avanços no combate à dependência química da nicotina.

Os cigarros contêm uma bateria que permite esquentar o líquido que, em geral, é uma mistura de água, aromatizante alimentar, nicotina, propilenoglicol e glicerina vegetal. Em 2009, a Anvisa proibiu a importação, comercialização e propaganda dos dispositivos. A agência é responsável pela fiscalização das vendas online enquanto as lojas físicas são de responsabilidade das autoridades de Saúde dos municípios.