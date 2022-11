Colisão entre carro e ônibus mata uma pessoa e deixa feridos na BR-369

Uma pessoa morreu e pelo menos outras sete ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e um ônibus, por volta das 13 horas desta quinta-feira (17), na rodovia BR-369, próximo ao abatedouro de frangos da cooperativa Unitá, em Ubiratã, O coletivo transportava trabalhadores da cooperativa.

O veículo VW/Golf, com placas de Altônia, bateu de frente com o coletivo, causando a morte instantânea do motorista que estava no automóvel, o qual ainda não teve a identidade divulgada.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas Polícia Rodoviária Federal (PRF) que ainda não divulgou informações sobre a quantidade de pessoas que estava no coletivo e o número oficial de feridas.

Conforme as primeiras informações, o Golf trafegava sentido a Ubiratã e o ônibus em sentido contrário, quando em um trecho de faixa contínua um dos motoristas teria forçado uma ultrapassagem, ocasionando a batida.

O impacto fez com que o ônibus fosse parar fora da pista e tombasse. Já o Golf, com a parte frontal destruída, parou sobre o acostamento. Equipes de socorro do Samu, Corpo de Bombeiros e Aeromédico se mobilizaram no atendimento às vítimas. A maioria saiu sozinha do ônibus, aparentemente sem ferimentos graves. O IML de Campo Mourão fez o recolhimento do corpo.

Fotos: Anderson torres