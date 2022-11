Saúde fará ações de combate a dengue no sábado na Praça São José e em 3 bairros

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão vai realizar ações de combate a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças no próximo sábado (19), Dia Nacional de Combate a Dengue, das 8 às 11 horas.

No calçadão da Praça São José será realizada uma campanha de orientação com distribuição de panfletos. Também serão realizadas caminhadas ecológicas nos bairros Indianápolis, Vila Cândida e Cohapar, regiões com maiores índices de infestação do mosquito.

Para as caminhadas os pontos de encontro serão: Cohapar (Mercado Kamilla – Rua Guarani 2163); Vila Cândida (Rua Nossa Senhora Aparecida – UBS Lar Paraná); Indianápolis (Rua Nelson Bitencourt do Prado (UBS Jardim Pio XII).

Voluntários de associações de moradores e estudantes da UTFPR vão colaborar nas caminhadas para recolhimento de recipientes que podem acumular água nos terrenos baldios, espaços públicos e fundos de vale. Representantes do Sesc, Senac e do Colégio Vicentino Santa Cruz vão ajudar na ação educativa no centro da cidade.