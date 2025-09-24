Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em Campo Mourão

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta quarta-feira (24), na Dozolina Rech Ferrari região próxima ao centro de Campo Mourão.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo Peugeot, conduzido por uma mulher que seguia na avenida Jorge Walter sentido ao Lar Paraná, realizou uma conversão para acessar a rua Dozolina. No entanto, a motorista não respeitou a via preferencial e acabou sendo atingida por uma motocicleta Honda Fan 160.

Com o impacto, a condutora da moto, uma jovem de aproximadamente 23 anos, sofreu ferimentos na perna. Equipes do SAMU foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos, estabilizaram a vítima e a encaminharam à UPA para avaliações médicas mais detalhadas.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.