Briga entre irmãos termina em esfaqueamento e apreensão de drogas em Barbosa Ferraz

Na tarde desta terça-feira (24), uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas e violência familiar mobilizou a Polícia Civil e o SAMU em Barbosa Ferraz.

Um jovem de 18 anos acionou a polícia após denunciar que sua irmã, de 26, estaria comercializando entorpecentes em sua residência e que, mais cedo, teria buscado 110 gramas de cocaína com outra mulher. Segundo o rapaz, ao confrontá-la sobre o crime, os dois iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, a mulher pegou uma faca de cozinha e o atingiu com um golpe nas costas, próximo ao ombro.

Ferido, o jovem conseguiu correr para a rua e pedir ajuda, encontrando uma viatura da Polícia Civil. Enquanto conversava com um investigador, dois homens, de 24 e 19 anos, se aproximaram perguntando pela suspeita. O rapaz relatou ter ouvido a irmã ligar para um deles, pedindo que resgatasse a droga antes da chegada da polícia.

Os agentes se dirigiram à casa e encontraram a mulher, que confessou ter esfaqueado o irmão e indicou onde o entorpecente estava escondido. A equipe localizou a cocaína sobre o telhado e, dentro de um colchão na sala, apreendeu dez papelotes plásticos usados para fracionar a droga, além de R$ 96,85 em moedas.

O jovem ferido foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Municipal de Barbosa Ferraz. A mulher e os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.