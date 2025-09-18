Colisão entre carro e moto deixa casal em estado grave em Campo Mourão

Um casal ficou gravemente ferido em um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (18), no cruzamento da Perimetral Tancredo de Almeida Neves com a rua Araruna, em Campo Mourão. A colisão envolveu uma motocicleta e um Fiat Siena.

Segundo informações apuradas no local, o condutor do Siena seguia pela rua Araruna, sentido centro da cidade. Ao chegar à perimetral, tentou realizar uma conversão à esquerda em direção a Peabiru, momento em que atingiu a motocicleta que descia a mesma via no sentido à Santa Casa.

Com a força do impacto, os ocupantes da moto foram lançados a vários metros de distância, sofrendo ferimentos graves, inclusive suspeita de fraturas expostas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram mobilizadas com diversas viaturas, já que inicialmente havia a informação de múltiplas vítimas. O casal foi encaminhado a hospitais de Campo Mourão para receber atendimento médico.

O motorista do carro, um homem de cerca de 55 anos, saiu ileso. A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito e auxiliar as equipes de resgate até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, responsável pela ocorrência.