Colisão entre carro e carreta mata quatro pessoas da mesma família

Um trágico acidente ocorrido na tarde dessa quarta-feira (16), na rodovia PR 466, próximo a Manoel Ribas, causou a morte de quatro pessoas da mesma família, um casal e duas crianças. O carro em que eles estavam, um VW/Saveiro, bateu em uma carreta e caiu em uma ribanceira.

Segundo as informações, a família é de Telêmaco Borba e estava vindo se hospedar em uma cabana no município, enquanto o caminhão envolvido no acidente era da região de Maringá.

A batida ocorreu no cruzamento das PRs 466 e PR 487, em Manoel Ribas. Conforme noticiou a reportagem do NH Notícias, com o impacto da batida, os dois veículos cairam em uma ribanceira, sendo que o automóvel ficou embaixo da carreta.

No carro, viajava uma família: homem, mulher, uma menina, de aproximadamente seis anos e um menino. Os quatro não resistiram aos ferimentos. O motorista do caminhão não se feriu.

As vítimas fatais foram identificadas por Junior Lima, Selma Kuhm, empresários de Telêmaco Borba, Helena de aproximadamente 6 anos, e Nicolas de aproximadamente 12 anos.

No atendimento da ocorrência e dos feridos, participaram o Corpo de Bombeiros e Samu de Ivaiporã e Manoel Ribas, a Polícia Militar de Manoel Ribas, a Polícia Rodoviária Estadual, Instituto Médico-Legal e Perícia.

Com informações: Blog do Elói