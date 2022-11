Grupo Integrado recebe selo Great Place to Work

O Grupo Integrado de Campo Mourão acaba de conquistar a certificação internacional GPTW (Great Place to Work) como uma das melhores empresas para se trabalhar no Paraná. A companhia recebeu o selo na quarta (16 de novembro), numa cerimônia no Espaço UP Expo, em Curitiba.

O GPTW existe desde os anos 1980 e é mundialmente reconhecido, tanto por clientes quanto pelos talentos disponíveis no mercado. O conceito é obtido via pesquisa com os colaboradores, que avaliam uma série de critérios relacionados ao ambiente de trabalho, clima organizacional e gestão de pessoas.

“Acreditamos que as relações de confiança e trabalho colaborativo fazem com que as pessoas sejam engajadas e mais felizes em seus projetos profissionais. A posição neste ranking é consequência dos esforços de muita gente, construído ao longo da história dessa instituição”, explica Carla Oliveira, diretora de Gente, Gestão e Governança do Grupo Integrado; que engloba o colégio e o Centro Universitário Integrado.

BENEFÍCIOS DE SER GPTW

A conquista do selo traz uma série de vantagens diretas às empresas como a atração de profissionais mais qualificados, a diminuição do turnover dos funcionários, o fortalecimento da marca e da reputação, a diferenciação dos concorrentes e pode ainda impactar na melhoria dos resultados financeiros.

Para a coordenadora de Recursos Humanos do Integrado, Renata Giovanini, receber esse reconhecimento impacta tanto na atração, quanto na retenção de talentos.

“Para os nossos colaboradores essa certificação traz a certeza de que as lideranças estão trabalhando para garantir um ambiente de qualidade, acolhedor e propício para o desenvolvimento pessoal e profissional. Já para os novos contratados, o selo GPTW garante que eles estão chegando em uma empresa que se preocupa com o bem-estar de seus colaboradores”.

O selo GPTW tem validade de 12 meses, indica quais são os pontos fortes e fracos da organização no que se refere à gestão de pessoas e indica os pontos de atenção em que os gestores precisam ficar atentos para a melhoria contínua do negócio.

SOBRE

O Grupo Integrado de Campo Mourão é formado por um ecossistema de ensino para que os alunos tenham uma formação integral.

A estrutura engloba um colégio com ensino infantil, fundamental, médio e pré-vestibular. Já o Centro Universitário oferece 24 cursos de graduação presencial, 4 cursos semipresenciais, 28 cursos de graduação EAD e mais de 120 cursos de pós-graduação nas mais diversas modalidades e áreas do conhecimento.

O grupo promove o desenvolvimento de acadêmicos e egressos por meio de programas de capacitação para que eles sejam os protagonistas de seu próprio futuro.