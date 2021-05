Colisão entre carro e carreta fere pai e filho na região

Um grave acidente entre um veículo Fiat Strada e uma carreta, por volta das 11h40 desta segunda-feira, deixou pai e filho feridos. O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à cidade de Moreira Sales.

A picape Fiat Strada, placa de Umuarama, era ocupada por pai e filho, quando ocorreu o choque frontal com uma carreta, com placa de Indianápolis. Com a força do impacto, os dois ficaram presos às ferragens do veículo.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê prestou os primeiros socorros, até a chegada do helicóptero do Samu, de Maringá que fez o encaminhamento das vítimas ao hospital. O veículo teve danos de grande monta pelo impacto. O motorista da carreta não se feriu. (Informações e foto: Goionews)