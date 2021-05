Vacinação contra Covid prossegue para pessoas com comorbidades

A campanha de vacinação contra Covid-19 prossegue nesta semana para outros grupos de risco, que agora são as pessoas com comorbidades. Nesta segunda-feira (10), a imunização com a primeira dose é para pessoas com síndrome de down, de 18 a 59 anos.

O atendimento será no período da tarde, das 12 às 16 horas, na Casa da Cultura. “Quem não estiver na lista da APAE, deve trazer declaração médica com o CID-10”, explica a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Corchak.

Nesta terça e quarta, dias 11 e 12, vão receber a primeira dose os pacientes com doenças renais crônicas de todas as idades, que estejam fazendo hemodiálise. A vacinação será no Instituto do Rim, das 8h30 às 16 horas. “A vacinação ocorre de forma gradual e escalonada conforme as doses recebidas pelo município. Todas as informações como os grupos a serem imunizados, data e horário são publicadas na página do município nas redes sociais”, acrescenta Camila.

No fim de semana foram confirmados mais 217 casos em Campo Mourão. A taxa de ocupação de leitos está acima de 100 por cento tanto na enfermaria quanto na UTI Covid. O movimento na UPA também tem sido intenso.