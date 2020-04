Colisão entre carro e caminhão fere casal e criança no trânsito de CM

Um casal e uma criança de sete anos ficaram feridos após o veículo em que estavam, chocar-se contra um caminhão. O acidente ocorreu por volta das 16h desta quinta-feira, na avenida Jorge Walter, esquina com a rua Brasil, na esquina do Hiper Muffato, em Campo Mourão

Segundo as informações, as três vítimas estavam em um GM/Corsa, placas de Campo Mourão e trafegavam pela Jorge Walter, sentido Centro/Lar Paraná.

Já o caminhão VW 24.280, com placas de Tapejara, subia a rua Brasil, sentido Perimetral/Centro, quando o motorista acabou invadindo a preferencial.

Com o choque, o homem, de 52 anos, e a mulher, de 48, tiveram ferimentos moderados, enquanto a criança reclamava de dores na cabeça. Todos foram atendidos por equipes do Siate e Samu, sendo encaminhados ao hospital Pronto Socorro. O Siate precisou usar o desencarcerador para retirar as vítimas do veículo. O motorista do caminhão não se feriu.