Pesquisas do IBGE estão sendo feitas por telefone

Em virtude da necessidade de isolamento social, o IBGE se adequou para que todos os funcionários possam realizar seus trabalhos remotamente, por isso, todas as pesquisas do instituto estão sendo realizadas por telefone.

O IBGE está solicitando a compreensão por parte da população para atender às ligações dos seus pesquisadores, para que o instituto possa dar continuidade à realização de várias pesquisas importantes para o país.

O órgão ainda salienta que, caso o cidadão tenha alguma dúvida sobre a identidade do entrevistador, poderá requerer sua confirmação através do telefone 0800 721 8181. O horário de funcionamento do 0800 é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. E aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h.

O período de coleta das pesquisas mensais segue sem alterações, sendo realizado, em geral, do dia 1 a 31 do mês de referência. As pesquisas econômicas anuais de indústria, comércio e serviços feitas em empresas, permanecem utilizando os questionários eletrônicos autopreenchidos como a principal forma de coleta de dados junto aos informantes.

Para uma parcela pequena, que solicitava responder presencialmente, serão intensificados os pedidos de resposta por telefone. Para isso, os funcionários do IBGE, nas 27 Unidades da Federação, estão executando as atividades operacionais descentralizadas pelo telefone e por e-mail.

Andamento da coleta da PNAD Contínua

A coleta dessa pesquisa é tradicionalmente realizada exclusivamente de forma presencial nos domicílios selecionados. Contudo, em função da situação excepcional atual, visando manter a produção de estatísticas relacionadas ao mercado de trabalho, o IBGE mantém a coleta de informações da pesquisa através de telefone.

Cerca de 2 mil entrevistadores estão trabalhando em suas residências, telefonando para os domicílios selecionados que fazem parte da amostra da pesquisa. Aproximadamente 70 mil domicílios (mês) fazem parte da amostra pesquisa.