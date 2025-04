Colisão entre carro e bicicleta deixa mulher ferida em cruzamento movimentado de Campo Mourão

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta terça-feira (29), em Campo Mourão. O acidente foi registrado no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier com a rua Nova Esperança, região de grande movimento.

Segundo as informações de testemunhas, o condutor de um Chevrolet Celta descia a rua Nova Esperança e, ao chegar ao cruzamento, observou apenas o fluxo vindo da direita, não se atentando à esquerda, considerada contramão para os veículos. Nesse momento, a bicicleta conduzida por uma mulher, que seguia justamente pela contramão, cruzou a via e acabou sendo atingida.

Com o impacto, a ciclista caiu no asfalto e sofreu escoriações. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à Unidade Hospitalar para uma avaliação mais detalhada.

O motorista permaneceu no local e prestou esclarecimentos. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região.