Convidados especiais na reunião mensal da Acicam

Um dos destaques na pauta para a reunião mensal ordinária que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta última quarta-feira do mês é a participação de convidados especiais. O encontro – aberto à participação dos associados da entidade e a comunidade – terá início às 18h30 e vai acontecer no Auditório Marta Kaiser, sob a presidência de Francisco Viudes.

Entre os convidados especiais está a coordenadora dos Núcleos de Cooperação Socioambientais/Itaipu Binacional, Sami Messias. Também o advogado César Dallabrida Júnior, responsável pelas questões da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Acicam, vai participar do encontro para explanar sobre a implantação dos canais de comunicação. A lei que trata sobre a substituição das sacolas plásticas pelo comércio é outro tema que será tratado no encontro.

Tradicionalmente, as reuniões mensais da Acicam contam com a participação de grande número de empresários associados, além de autoridades, dirigentes de outras entidades representativas do setor produtivo e lideranças da comunidade. A abertura é sempre com a apresentação das novas empresas associadas.

ACICAM PREMIADA

Durante a reunião também será falado sobre o andamento da campanha “Acicam Premiada 2025”, que tem o objetivo de fomentar as vendas do comércio em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). A comercialização de kits para as empresas já foi encerrada e a promoção tem a adesão de aproximadamente empresas, de todos os portes e que atuam nos mais variados ramos de atividades, localizadas na área central e também nos bairros de Campo Mourão.