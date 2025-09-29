Colisão entre ambulância e caminhão mata duas mulheres e deixa criança em estado grave em Quinta do Sol

Uma grave colisão frontal envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Quinta do Sol e um caminhão baú deixou duas pessoas mortas e uma criança em estado grave no final da tarde desta segunda-feira (29).

O acidente aconteceu na rodovia PR-082, trecho que liga Quinta do Sol a Engenheiro Beltrão. Segundo informações apuradas no local, a ambulância seguia no sentido a Quinta do Sol quando foi surpreendida pelo caminhão que teria invadido a pista contrária após ter um dos pneus estourados.

O impacto foi violento, destruindo uma das laterais da ambulância. Além do motorista, viajavam no veículo a técnica de enfermagem Adriana da Costa Lemes, 36 anos, Ana Cláudia Silva, e a criança autista que era acompanhada por ela.

As duas mulheres morreram no local. O motorista do veículo de saúde sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento ainda na rodovia. Já o condutor do caminhão saiu ileso.

A criança foi socorrida em estado grave e levada pelo helicóptero do SAMU a um hospital de Maringá. Também auxiliaram no resgate equipes do Corpo de Bombeiros, e ambulâncias municipais. O IML foi acionado para o recolhimento dos corpos.

O acidente provocou grande mobilização na rodovia, que precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos.

O prefeito de Quinta do Sol, Leonardo Romero, lamentou profundamente a tragédia e afirmou que o município decretará luto oficial. “É um dia muito triste para todos nós. Perdemos duas pessoas queridas que dedicaram suas vidas ao cuidado do próximo. Nossos sentimentos às famílias enlutadas”, declarou.

A tragédia gerou forte comoção nas redes sociais, onde moradores, familiares e colegas de trabalho das vítimas expressaram pesar e solidariedade.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para orientar o trânsito e iniciar a perícia que vai apurar as causas do acidente. O caminhão foi recolhido para análise. O laudo técnico deverá indicar se houve falha mecânica ou erro humano na invasão de pista.

Os corpos de Ana Cláudia Silva e Adriana da Costa Lemes foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão. Informações sobre velório e sepultamento devem ser divulgadas pelas famílias nas próximas horas.