Colisão com caminhão deixa motorista de veículo ferida

A motorista de um veículo GM/Onix, placas de Campo Mourão, ficou ferida após colisão com um caminhão-baú, placas de Cascavel. O acidente ocorreu por volta das 08h45 desta quarta-feira, na Avenida José Wierzchon, esquina com a Rua João Batista Perdoncini, no Jardim Albuquerque.

Segundo as informações, o caminhão trafegava pela Rua João Batista Perdoncini e não parou no cruzamento com a Avenida José Wierzchon. Com isso, o veículo Onix, que transitava sentido Centro/Jardim Albuquerque acabou sendo atingido na lateral.

Com o impacto, a condutora de 32 anos ficou prensada dentro do carro e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Com ferimentos generalizados, ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O motorista do caminhão não se feriu. No local não há sinalização de trânsito.