Foram 7.786 consultas ao SPC/Acicam em dezembro

O relatório mensal de atendimentos prestados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), ofertado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), apontou a realização de 7.786 consultas em dezembro passado. Detalha ainda que no último mês de 2020 aconteceram 571 inclusões de novos inadimplentes (559 pessoas físicas – CPF e 12 pessoas jurídicas – CNPJ) no cadastro do órgão e 450 exclusões de devedores (426 de pessoas físicas e 24 de pessoas físicas).

O SPC/Acicam disponibiliza vários tipos de consultas. Por modalidade, o número de consultas atendidas em dezembro: SPC Mix (4.657), SPC Mix Mais (967), Cheque Analítica (236), Insumo (1.266), SPC Maxi (250),SPB Busca (17), Concentre (16), Confirma PF+PJ (104), SPC Mix Plus (73) e SPC Mix Topo (200).

No mês passado, as consultas pela internet somaram 7.479 (96,05 por cento). No balão foram atendidas 307 consultas. O SPC/Acicam fechou o ano de 2020 com 16.897 registros de inadimplentes cadastrados: 16.437 pessoas físicas e 460 pessoas jurídicas.