Ciclista morto em acidente na Estrada Boiadeira é identificado

Foi identificado no IML de Campo Mourão o corpo do ciclista morto ontem à noite em um acidente na rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira). A vítima é Geraldo Vidal, de 51 anos, morador em Campo Mourão. Ele estaria pedalando sobre a pista quando foi atropelado pelo veiculo Toyota Corolla, conduzido pelo prefeito de Perobal, Galego Evangelista.

O motorista declarou para a Polícia Rodoviária Federal que ainda tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o ciclista foi arremessada a alguns metros e morreu no local. O prefeito estava acompanhado de outra pessoa no veículo, mas nenhum deles se feriu.