11º BPM realiza Campeonato 10 de Agosto em comemoração aos 171 anos da PMPR
Em alusão aos 171 anos da Polícia Militar do Paraná, o 11º Batalhão de Polícia Militar promoveu, na Associação dos Agrônomos de Campo Mourão, o tradicional Campeonato 10 de Agosto, reunindo policiais militares em diversas modalidades esportivas e recreativas, fortalecendo o espírito de corpo, a integração e o companheirismo entre os integrantes da Unidade.
As atividades esportivas foram antecedidas pela celebração da Missa e do Culto em Ação de Graças, momentos de fé e gratidão que reforçaram a importância da união e da espiritualidade na vida militar.
Resultados das modalidades:
Torneio de Tiro Policial
1º lugar – Cb. Wanderlei
2º lugar – Sd. Pelissari
3º lugar – Sd. Paranhos
Video Game
1º lugar – Sd. Macedo
2º lugar – Sd. Tharcisio
3º lugar – Ten. Leniel
Vôlei
1º lugar – Equipe P4/ROTAM
2º lugar – Equipe PC
3º lugar – Equipe Ambiental
Truco
1º lugar – Sgt BM Guimarães e Cb.Roberto
2º lugar – Cb RR Edmar e Sd RR Marcos
3º lugar – 3º Sgt Santos e Sd RR Marcos
Futebol Suíço
1º lugar – Equipe Bombeiros
2º lugar – 2ª Cia
3º lugar – Equipe ROTAM/RPA/2ª Cia
O evento contou com a presença do Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Willian Dieimes Silveira, e do Subcomandante, Tenente-Coronel Aguinaldo Gentil de Alencar, além de diversas autoridades civis e militares que prestigiaram e apoiaram a realização do campeonato.
O comando do 11º BPM agradeceu a todos os participantes e convidados, reafirmando seu compromisso com a valorização dos policiais militares e com o fortalecimento dos laços de união e respeito mútuo.