11º BPM realiza Campeonato 10 de Agosto em comemoração aos 171 anos da PMPR

Em alusão aos 171 anos da Polícia Militar do Paraná, o 11º Batalhão de Polícia Militar promoveu, na Associação dos Agrônomos de Campo Mourão, o tradicional Campeonato 10 de Agosto, reunindo policiais militares em diversas modalidades esportivas e recreativas, fortalecendo o espírito de corpo, a integração e o companheirismo entre os integrantes da Unidade.

As atividades esportivas foram antecedidas pela celebração da Missa e do Culto em Ação de Graças, momentos de fé e gratidão que reforçaram a importância da união e da espiritualidade na vida militar.

Resultados das modalidades:

Torneio de Tiro Policial

1º lugar – Cb. Wanderlei

2º lugar – Sd. Pelissari

3º lugar – Sd. Paranhos

Video Game

1º lugar – Sd. Macedo

2º lugar – Sd. Tharcisio

3º lugar – Ten. Leniel

Vôlei

1º lugar – Equipe P4/ROTAM

2º lugar – Equipe PC

3º lugar – Equipe Ambiental

Truco

1º lugar – Sgt BM Guimarães e Cb.Roberto

2º lugar – Cb RR Edmar e Sd RR Marcos

3º lugar – 3º Sgt Santos e Sd RR Marcos

Futebol Suíço

1º lugar – Equipe Bombeiros

2º lugar – 2ª Cia

3º lugar – Equipe ROTAM/RPA/2ª Cia

O evento contou com a presença do Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Willian Dieimes Silveira, e do Subcomandante, Tenente-Coronel Aguinaldo Gentil de Alencar, além de diversas autoridades civis e militares que prestigiaram e apoiaram a realização do campeonato.

O comando do 11º BPM agradeceu a todos os participantes e convidados, reafirmando seu compromisso com a valorização dos policiais militares e com o fortalecimento dos laços de união e respeito mútuo.