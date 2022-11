Ciclista morre atropelado ao atravessar avenida em Campo Mourão

Um homem ainda não identificado morreu atropelado por um veículo Fiat Weekend, enquanto atravessava a avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho, com sua bicicleta, no jardim Aeroporto. O motorista havia bebido.

O acidente ocorreu por volta das 20h desta terça-feira, quase em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Campo Mourão. A vítima carregava uma mochila e uma enxada que ficaram caídos no canteiro central da via.

Segundo as informações o homem atravessava na faixa de pedestre quando foi atropelado violentamente pelo veículo, que com o impacto, foi parar na calçada, na outra mão de direção.

A vítima foi arremessada a vários metros e morreu no local, inclusive com fraturas expostas. O Siate o Samu foram acionados, mas ele já estava sem vida. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.

O motorista do veículo também se feriu, mas teria recusado atendimento. Segundo a polícia ele havia bebido e foi preso em flagrante. O automóvel teve a parte frontal bastante danificada e o para brisas quebrado.