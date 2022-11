Cidade Natal: Árvore de Natal, com 14 metros, montada em praça de CM

No final da última semana, equipes da Associação Sou Arte (ASA) montaram a estrutura metálica de uma árvore de Natal com 14 metros de altura (equivalente a um prédio de aproximadamente cinco pavimentos) na praça da Catedral de São José, no centro de Campo Mourão. A instalação da peça marcou o início dos trabalhos de ambientação do logradouro e arredores para o desenvolvimento das atividades do projeto “Atividades Culturais, Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

Os trabalhos de preparação dos espaços onde serão realizadas ações do tradicional projeto serão intensificados a partir de agora, com a colocação de peças e outras estruturas com motivação natalina. Entre elas, o presépio, duendes, quintal do Noel, presentes, bolas, trenzinho. Outra atração será o Túnel de Luzes, com aproximadamente 75 metros de comprimento, por 11 metros de largura e 5,5 metros de altura. A instalação da iluminação natalina será executada pela prefeitura.

Além da ambientação do complexo formado pelas praças São José e Getúlio Vargas, no centro da cidade, o projeto contempla também as praças Alvorada (Jardim Lar Paraná) e do Japão (Jardim Tropical). Nos três espaços serão apresentados o espetáculo – de teatro, circo e dança – que culmina com a chegada do Papai Noel.

A programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” será aberta na noite do dia 3 de dezembro, com a apresentação do espetáculo “Era um, dois, três reis” na praça São José. Em anos anteriores, o evento chegou a reunir mais de 10 mil pessoas e a expectativa dos organizadores e bater o recorde de público.

PROJETO

“Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” é uma realização da Secretaria Especial da Cultura /Ministério do Turismo, com execução da Associação Sou Arte. Os patrocinadores deste ano são a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).