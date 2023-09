Ciclista idoso morre atropelado por veiculo ao pedalar na contramão, na PR-158

Um homem ainda não identificado, com idade entre 60 a 70 anos morreu ao ser atropelado por um veículo VW/Jetta, com placas de Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu na noite desse domingo, na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru, nas proximidades do Posto Corujão.

No automóvel, que acabou capotando após o acidente, estava um casal de 32 anos, acompanhado da filha de 11. Eles sofreram ferimentos generalizados e foram atendidos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros.

O motorista relatou que o ciclista pedalava pela contramão e por isso ele não teve como evitar a colisão. O Impacto foi tão forte que o corpo da vítima foi separado em várias partes ficando órgãos espalhados no local.

Os feridos foram encaminhados a hospitais de Campo Mourão. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual fez os procedimentos da ocorrência juntamente com equipes da Polícia Civil e Científica para liberação do corpo ao IML. A vítima ainda não foi identificada.

OUTRO ACIDENTE

As equipes ainda atendiam a ocorrência quando foram informadas de que outro acidente havia ocorrido um pouco à frente, sentido a Peabiru. No local, o Corpo de Bombeiros localizou um homem de 63 anos, caído às margens da rodovia com alguns ferimentos pelo corpo, ao lado de uma motocicleta. Visivelmente embriagado, ele recusou entrar na ambulância para ser removido ao hospital.