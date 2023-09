Criança de 2 anos morre afogada em represa no Barreiro das Frutas

O calor intenso que tem levado muita gente a se refrescar em rios, represas e cachoeiras faz aumentar o risco de afogamentos nessa época do ano. Neste domingo, um menino de apenas dois anos acabou morrendo afogado em uma represa, em um sítio, na comunidade Barreiro das Frutas, em Campo Mourão.

As informações sobre a ocorrência são bem limitadas, pois os próprios familiares fizeram o resgate inicial. Um membro da família foi até o quartel do Corpo de Bombeiros e conduziu a equipe ao encontro do veículo que trazia a vítima até o hospital.

Assim que se encontraram no caminho, os bombeiros iniciaram os trabalhos na tentativa de reanimar o garoto, enquanto o encaminhavam ao Pronto Socorro. Chegando ao hospital, um médico do Samu deu assistência, e intubou a criança.

Foram várias tentativas de reanimação, cerca de uma hora pelas equipes, mas a criança acabou não resistindo. De acordo com os bombeiros, o menino era filho de um casal morador de Londrina que visitava parentes na propriedade.