Ciclista fica ferido após bater em carro e cair de bicicleta na Avenida Ney Braga

Um ciclista ficou ferido após cair da bicicleta na manhã desta segunda-feira (3), na avenida Ney Braga, no jardim Ilha Bela, em Campo Mourão.

De acordo com informações apuradas no local, o homem, com idade entre 50 e 55 anos, seguia pela avenida no sentido Asa Leste quando, ao se aproximar da Praça do Ilha Bela, se assustou e tentou desviar de um veículo que estava estacionado. No momento da manobra, acabou atingindo um automóvel VW/Gol que trafegava logo atrás.

A motorista do Gol relatou que tentou desviar do ciclista, mas, mesmo assim, ele acabou colidindo no retrovisor do carro e caiu, batendo a cabeça no asfalto. O homem sofreu uma contusão na região da cabeça.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa de Campo Mourão para receber cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve no local e orientou tanto a motorista do veículo quanto o ciclista sobre os procedimentos cabíveis.