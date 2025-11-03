Acicam repassa recursos de promoção a entidades sociais

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) fez recentemente o repasse dos recursos obtidos pela entidade com a participação na 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco a entidades sociais locais. Sete instituições e projetos de cunho social foram contemplados com o repasse de R$ 97.800,00 no total.

A convite da administração municipal, a Acicam participou neste ano da festa do prato típico do Município organizando a Expo Empresas, que reuniu mais de 60 estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços do Município. Milhares de pessoas passaram pelo pavilhão da mostra empresarial nos quatro dias do evento gastronômico.

Ao aceitar o convite do prefeito Douglas Fabrício para participar da Festa Nacional do Carneiro no Buraco/2025, o presidente da Acicam, Francisco Viudes, já anunciou que o lucro obtido pela entidade seria destinado a entidades sociais de Campo Mourão.

DESTINAÇÃO

Na última reunião mensal da Acicam foi anunciado oficialmente o repasse dos recursos e a relação das entidades contempladas: Lar Dona Jacira, Associação dos Autistas, Fazenda da Esperança, Lar Dona Joana, Casa de Apoio aos Doentes de Câncer e Fundação Marta Kaiser/Casa das Fraldas São José.