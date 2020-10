Mulher fica ferida ao capotar veículo entre Peabiru e Eng. Beltrão

Uma mulher de 31 anos ficou ferida após capotar o veículo GM/Corsa que dirigia. O acidente ocorreu por volta das 12h deste domingo, na rodovia PR 317, entre Peabiru e Engenheiro Beltrão

Segundo as informações, após ela perder o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou várias vezes. As primeiras informações davam conta de que havia vítimas presas às ferragens, mas quando o Siate chegou a motorista já havia saído do automóvel.

O aeromédico do Samu também foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital Santa Rita de Maringá, com ferimentos generalizados. Samu e equipe da Viapar também deram apoio na ocorrência.