Ciclista é atropelada por moto e sofre fratura exposta em estrada rural

Uma ciclista de 26 anos foi atropelada por uma motocicleta enquanto voltava para casa, na Vila Guarujá, acompanhada do namorado, em Campo Mourão. O acidente foi registrado no início da noite desta quarta-feira (7) na estrada rural que liga a rodovia PR-487 à Vila Guarujá.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista fugiu imediatamente após o atropelamento, abandonando a vítima sem prestar qualquer tipo de socorro. Com o impacto da colisão, a jovem sofreu uma fratura exposta em uma das pernas.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local, encaminhando a vítima a uma unidade hospitalar para avaliação médica mais detalhada.

O trecho onde o atropelamento ocorreu é uma área sem iluminação pública, bastante escura, o que acaba dificultando a visibilidade de ciclistas e pedestres, aumentando o risco de acidentes.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram na estrada para iniciar as investigações. Agora, as autoridades trabalham para identificar e localizar o condutor da motocicleta, a fim de esclarecer as circunstâncias do acidente e os motivos da fuga.