Homem encontra veículo danificado e vizinho se identifica como policial civil e assume autoria dos danos

Na tarde desta quarta-feira (6), a Polícia Militar foi acionada após um homem de 26 anos encontrar seu veículo, um GM/Celta, danificado em via pública no momento em que retornou ao local para buscá-lo.

Segundo relato da vítima, durante a madrugada ele ficou sem combustível e deixou o automóvel estacionado na rua, próximo de sua residência. Ao retornar ao local por volta do meio-dia de hoje, percebeu que o carro havia sido arrastado para cima da calçada, com o vidro traseiro direito quebrado, o miolo da ignição danificado — impossibilitando seu funcionamento — e ainda com os dois alto-falantes do tampão traseiro furtados.

No momento em que verificava os danos, um homem de 39 anos saiu de uma casa próxima, portando um coldre com uma arma de cor preta, e se identificou como policial civil. Segundo a vítima, o indivíduo afirmou que ele só retiraria o veículo do local se comprovasse ser o proprietário, além de dizer que foi o próprio responsável pelos danos causados no carro.

A equipe policial localizou a arma, que estava do lado externo da residência, e constatou que se tratava de uma réplica — uma arma de airsoft.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.