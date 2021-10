Chuva provoca acidente e deixa motorista ferido na PR 487

O motorista de um VW/Voyage, placas de Panambi-RS, de 46 anos, ficou ferido após perder o controle da direção do veículo e sair da pista, na rodovia PR 487, entre Luiziana e Iretama.

O acidente ocorreu na tarde dessa sexta-feira, por volta das 15h15, quando chovia forte na região. Segundo as informações, o veículo acabou aquaplanando na pista, o que fez com que o motorista perdesse o controle da direção.

Após bater no guard rail, o automóvel saiu da pista e ficou preso a um barranco. O acidente ocorreu no mesmo local onde no domingo passado, um advogado de Maringá morreu em um acidente de moto.

Equipes do Siate, Samu de Iretama e até o aeromédico do Samu de Maringá estiveram no local para prestar o atendimento. Com ferimentos graves na cabeça, o motorista foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Campo Mourão.